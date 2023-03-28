В Челябинске пассажирский поезд выбился из графика из‑за зацепера

Гость из Подольска хотел уехать в Курган на подножке вагона

Транспортные полицейские задержали в Челябинске 32-летнего мужчину, который при отправлении поезда Самара — Караганда запрыгнул на подножку последнего вагона. Чтобы снять зацепера, пришлось экстренно остановить состав, сообщили сегодня, 28 марта, в пресс-службе Уральского управления МВД на транспорте.

Заметив нарушителя, полицейские подали сигнал проводнику вагона, который, в свою очередь, сорвал стоп-кран. Задержанный оказался безработным жителем города Ухты Республики Коми, ранее судимый за тяжкие побои. Сотрудникам полиции он пояснил, что последние несколько лет жил в Подольске, откуда решил уехать на Алтай. До Челябинска добрался на попутках, а до Кургана решил ехать на поезде. Но так как денег на билет не было, решил совершить путешествие на подножке вагона.

Нарушителя доставили в дежурную часть Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте. На него составили административный протокол и выписали штраф в 2000 рублей. Вынужденная стоянка пассажирского поезда из-за его действий составила шесть минут.

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