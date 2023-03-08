Работник завода погиб под колесами пассажирского поезда в Челябинской области

На месте работают следователи и прокурор

Сегодня, 8 марта, рано утром на станции Цемзавод Южноуральской железной дороги под колесами поезда погиб рабочий цементного завода. Карталинская транспортная прокуратура выехала на место и проводит проверку, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло около 6:40. По предварительным данным, рабочий завода оказался под колесами пассажирского поезда № 7902 сообщением «Магнитогорск-Челябинск» из-за неосторожности.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Карталинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,— сообщили в ведомстве.