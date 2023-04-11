В Челябинске отправили в СИЗО обвиняемых в убийстве 17‑летнего парня

Один из братьев признал вину частично

Сегодня, 11 апреля, Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения троим фигурантам дела о резонансом убийстве 17-летнего подростка возле компьютерного клуба, передает корреспондент ИА «Первое областное» из зала суда.

Первый обвиняемый — 20-летний Шахрон Миров. Именно он, по версии следствия, совершил роковой удар ножом.

Шахрон имеет постоянную прописку в Челябинске, официально не трудоустроен.

На допросе Шахрон вину признал частично и подтвердил, что ударил жертву ножом, однако обстоятельства конфликта, как считает обвиняемый, разнятся с версией следствия.

По предварительным данным, конфликт разгорелся в социальной сети и Шахрон вместе с братьями и друзьями собрался наказать обидчика.

Обвиняемые на улице напали на одиннадцатиклассника.

«Каждый из обвиняемых нанес потерпевшему не менее одного удара ногой. Цель была — сломить волю потерпевшего. Потерпевший получил ссадины, колото-резаную рану в сердце, от которой он и скончался», — зачитывает материалы дела следователь.

Следователь ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для всех фигурантов дела. Сегодня их четверо. Однако участников нападения было, вероятно, больше. Каждого из них установят сотрудники правоохранительных органов.

Суд поддерживает ходатайство следователя и отправляет Мирова в СИЗО на два месяца, до 10 июня.

Далее суд готовится избрать меру пресечения братьям-близнецам Джалиловым. Парням 17 лет, и в зал суда пришли их законные представители — мать и отец. Женщина не смогла присутствовать на заседании, заплакала и поспешила покинуть зал. Отец Зоира и Тоира тоже не смог сдержать слез и все время повторял, что сыновья не виноваты, что это была просто драка.

Адвокат Зоира Джалилова подчеркнул, что его подзащитный не пытался избежать следствия. Вместе с братом их задержали дома и увезли на допрос.

«Мой подзащитный несовершеннолетний, допрашивать его могли не более четырех часов. В итоге он провел на допросе с утра и до позднего вечера, его не кормили, пил воду из-под крана. Я настаиваю на домашнем аресте на время следствия», — сказал адвокат.

Зоир и Тоир учатся в колледже на правоохранителей и по месту учебы характеризуются положительно.

Через переводчика Зоир говорит, что не согласен с ходатайством следствия о мере пресечения и вину не признает. Тоир также сообщил, что не бил парня. Однако, судя по просмотренным следователями камерам видеонаблюдения, братья все же принимали участие в драке.

Поскольку избитый потерпевший уже не представлял никакой опасности, а Миров, по версии следствия, ударил его ножом, то было возбуждено уголовное дело об убийстве группой лиц (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ).

Несмотря на доводы адвоката, братьев отправили в СИЗО до 10 июня.

Сегодня изберут меру еще одному задержанному. Информацию об этом мы опубликуем позже.

Напомним, резонансное ЧП произошло 9 апреля на северо-западе Челябинска. Группа молодых людей в вечернее время разбирала ситуацию, возникшую из-за оскорбительной переписки в одной из соцсетей. В какой-то момент обсуждение перешло в острую фазу, произошла потасовка и один из участников этих «разборок» ударил ножом 17-летнего парня. Одиннадцатиклассник скончался на месте.