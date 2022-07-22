В Челябинске отказали в смягчении приговора лидеру банды угонщиков элитных иномарок

Роман Килиевич должен будет до конца отбыть 11‑летнее заключение

Калининский районный суд Челябинска отказал в смягчении приговора Роману Килиевичу, пять лет назад осужденному на 11 лет за серию угонов элитных авто. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе региональной прокуратуры, судебное разбирательство по поводу уменьшения наказания для лидера группы автоугонщиков продолжалось с февраля 2022 года.



Тот же Калининский райсуд 25 февраля по ходатайству Килиевича заменил неотбытую часть его срока на 3 года, месяц и 12 дней исправительных работ. В надзорном органе с этим решением не согласились: по версии прокуратуры, судья при рассмотрении ходатайства не учел сведения о личности и поведении осужденного, а также тот факт, что из заявленного ущерба потерпевшим в 6,7 миллиона рублей заключенный с 2017 года возместил только четыре тысячи.

Прокуратура обжаловала решение Калининского суда в апелляционной инстанции, Челябинский областной суд согласился с доводами надзорного ведомства и отправил ходатайство угонщика на новое рассмотрение. В итоге лишь в июле новое решение Калининского суда оставило просьбу заключенного без удовлетворения.

Напомним, это не первая попытка осужденного смягчить наказание: с аналогичным ходатайством он обращался в Калининский райсуд в марте 2021 года.

Дело Романа Килиевича и связанные с ним судебные процессы в середине 2010 годов были одними из самых громких событий в криминальной повестке Челябинска. Впервые его имя стало известно общественности в связи с так называемым «делом оперов». Тогда с подачи преступника его «коллега» из Троицка, задержанный за попытку угона BMW X5, обвинил в применении пыток четверых оперативников областного угрозыска и их руководителя Андрея Меньшенина (сегодня врио начальника УМВД по Челябинску). Два оперативника скрылись от следствия, суд над оставшимися длился 2,5 года и завершился отказом прокуратуры от обвинений и полным оправданием полицейских. Источники в правоохранительных органах в 2014—2017 годах утверждали, что инициатором уголовного дела был именно Роман Килиевич, пытавшийся таким образом избавиться от преследования оперов, очень эффективно раскрывающих автоугоны.

После задержания самого Килиевича и его подручных группе инкриминировались девять угонов дорогих иномарок (несколько Range Rover, Toyota Land Cruiser, Prado, Lexus LX-570), подделка документов, перебивка номеров кузовов и двигателей. Доказать удалось только три автокражи. В работе Килиевич применял современнейшее электронное оборудование, всегда тщательно планировал операции. Сами полицейские признавали: в деле угона пойманный мужчина был настоящим гением.

По неофициальным данным, машины сбывали в Казахстан, причем перегонять их помогал подкупленный офицер ФСБ, впоследствии уволенный из органов. Суммарная стоимость украденных авто составила 27,9 миллиона рублей, на троих угонщики в конце концов получили почти 30 лет лишения свободы. Впоследствии, в 2018 году, к уголовной ответственности был привлечен помогавший им юрист.