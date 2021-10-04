В Челябинске отец четырехлетнего мальчика, утонувшего на Первом озере, отправится под суд

Ребенок купался без присмотра взрослых

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, который обвиняется в оставлении в опасности малолетнего сына. Вечером 22 августа четырехлетний мальчик утонул на Первом озере. Он купался в запрещенном месте без присмотра родителей. Из воды тело ребенка достали отдыхающие. В пресс-службе регионального СК отметили, что для суда собрана достаточная доказательная база по делу.

Напомним, трагедия произошла в этом году на берегу Первого озера в Челябинске 22 августа. Четырехлетний мальчик купался один в запрещенном для купания месте. Из воды бездыханное тело ребенка вытащили отдыхающие, они же вызвали спасателей и скорую помощь. Реанимировать ребенка не удалось.

«По данным следствия, в вечернее время 22 августа 2021 года обвиняемый на берегу водоема в Тракторозаводском районе областного центра оставил без помощи 4-летнего сына, разрешив последнему самостоятельно отправиться на водоем и зная, что у мальчика отсутствуют навыки плавания в открытой воде. В результате указанных действий мальчик утонул», — уточнили в региональном СК.

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что родителей рядом с малышом не было. Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.