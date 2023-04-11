В Челябинске осудили женщину, напавшую на сожителя с ножом

Ей назначили условный срок

В Металлургическом районном суде Челябинска вынесли приговор 40-летней местной жительнице, которая ударила ножом своего сожителя. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в январе этого года женщина, находясь в квартире вместе со своим сожителем, схватила нож и ударила мужчину после его противоправного поведения.

В отношении женщины возбуждали уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Приговором суда обвиняемой назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком.

В минувшие выходные в Челябинске мужчина ударил ножом пассажирку маршрутки после конфликта и скрылся. Подозреваемого задержали.