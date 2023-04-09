Мужчина ударил ножом пассажирку маршрутки в Челябинске

Подозреваемого задержали

В Челябинске полицейские задержали мужчину, который, находясь в маршрутке, ударил ножом в живот пассажирку. Женщину госпитализировали. В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили 9 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ЧП произошло около 10 часов вечера на остановке на улице Академика Королева. Подозреваемый поссорился с 38-летней пассажиркой и, когда маршрутка остановилась, нанес ей удар в живот ножом и скрылся с места происшествия. Прибывшие полицейские опросили очевидцев и приступили к поискам мужчины. К утру они задержали подозреваемого в его квартире, находящейся в доме по улице Танкистов. Им оказался 37-летний местный житель. Мужчина был пьян.

«Его доставили в отдел полиции „Северо-Западный“ для дальнейшего разбирательства. Сейчас с ним работают следователи МВД, устанавливаются все детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“)»,— сообщили в ведомстве.