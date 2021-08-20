Незаконная рубка деревьев в центре Челябинска вылилась в уголовное дело

Зелень убрали с участка, где планируется строительство спортивного центра по боксу

В Челябинске снесли 14 деревьев на участке по улице Энгельса. Прокуратурой Центрального района совместно с отделом благоустройства административно-технической инспекции и управлением экологии и природопользования города проведена проверка, по результатам которой рубка признана незаконной. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. На данной территории планируют строительство спортивного центра по боксу.

Рубка 14 ясенелистных кленов нанесла ущерб муниципалитету в размере 130 531,40 рубля.

«Указанные материалы проверки направлены в ОП „Центральный“ СУ УМВД России по г. Челябинску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По результатам проверки возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, если эти деяния совершены в крупном размере)», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело поставлено на контроль в прокуратуре Центрального района.

Напомним, ранее прокуратура Центрального района Челябинска провела проверку после вырубки 14 кленов между домами № 179 по улице Труда и № 22 по Энгельса.

