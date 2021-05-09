В Челябинске нашли тело пропавшего неделю назад рыбака

Поисково-спасательная служба Челябинской области вела поиски как пешим ходом, так и с нескольких лодок

Накануне вечером, 8 мая, спасатели достали тело рыбака, пропавшего в ночь на 2 мая, из Шершневского водохранилища в Челябинске. Напомним, его напарник был найден 4 мая. Подробнее рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Тело погибшего рыбака обнаружено на глубине трех метров на противоположном от начала поиска берегу. В поисковых работах, продолжавшихся почти неделю, были задействованы дежурные смены областной ПСС, добровольцы, сотрудники РОССОЮЗСПАСа. Поиск велся с нескольких лодок и пешим ходом по берегу с использованием багров, „кошек“ и современного оборудования — картплоттера и эхосонаров»,— рассказали в ведомстве.

Тело рыбака, не имевшего на себе спасательного жилета, передали сотрудникам полиции.

Напомним, вечером 1 мая двое мужчин отправились на Шершневское водохранилище и не вернулись. Сотрудники областной поисково-спасательной службы обнаружили в водоеме тело одного из рыбаков в спасательном жилете 4 мая. Поиски второго продолжались еще почти пять дней.