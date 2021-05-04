В Челябинской области обнаружили тело мертвого рыбака

Поисково-спасательный отряд региона продолжает искать еще двух человек

Тело умершего рыбака было найдено поисково-спасательным отрядом Челябинской области на Шершневском водохранилище. Мужчина и его напарник вышли на воду и не вернулись. Информация о происшествии поступила в поисково-спасательную службу в воскресенье, 2 мая.

Выяснилось, что днем ранее двое мужчин в ночь поплыли на лодке и не вернулись. Как рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе поисково-спасательного отряда Челябинской области, на обнаружение пропавших были направлены спасатели областной ПСС, городской службы спасения, пожарной охраны, ГИМС.

«Позже было обнаружено тело одного погибшего рыбака в спасжилете. Поиски второго продолжаются до сих пор. Работы ведутся пешим ходом и с использованием плавательных средств. Применяются багры, кошки и картплоттер»,— отметили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Еще одно происшествие случилось в ту же ночь на озере Утяжка в Брединском районе региона. Как сообщил напарник пропавшего, мужчина вышел на воду ставить сети после 23:00 и до шести утра не вернулся к месту стоянки автомобилей. Сейчас поисками мужчины занимаются спасатели Локомотивного отряда областной ПСС и сотрудники полиции.