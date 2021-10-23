В Челябинске на месте элитной застройки сгорел очередной старый дом

Пожар произошел на территории Нагорного квартала

В центре Челябинска на улице Российской снова вспыхнул пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, горит заброшенный дом.

«Возгорание произошло в заброшенном здании по улице Российской. Сообщение поступило в 14:17, наши подразделения прибыли спустя 2 минуты. В 14:29 локализация пожара. Возгорание на площади 40 квадратных метров. Работает 3 единицы техники и 12 человек. Угрозу распространения огня на соседние здания сняли. Пострадавших нет»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства пожара устанавливаются.

За последние полгода на Российской, а именно на территории Нагорного квартала, где планируют возвести небоскреб, сгорело уже несколько домов, некоторые строения пострадали. В конце августа там же сгорел дом фестиваля «Том Сойер Фест», его участники уверены, что это был поджог. В середине августа сгорел нежилой дом, однако сотрудники МЧС сообщили о погибшем.

Наш корреспондент порассуждала, кому может быть выгодно уничтожение исторических зданий.