В Челябинске на протаранившего несколько автомобилей водителя «Порше» возбудили уголовное дело

Мужчина находился за рулем в состоянии опьянения

В Челябинске на водителя автомобиля «Порше» возбудили уголовное дело после ДТП с несколькими машинами. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ („Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“). Ему избирается мера пресечения»,— сообщили в ведомстве.

Кроме того, сегодня мужчине вынесено судом наказание в виде 12 суток административного ареста по статье 12.7 Кодекса об административных нарушениях РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).

Напомним, авария произошла 22 апреля на Университетской Набережной. По предварительным данным, водитель автомобиля «Порше», выезжая с парковки дома, протаранил несколько автомобилей и влетел в тросовое ограждение. За рулем он находился с признаками алкогольного опьянения.

Все обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.