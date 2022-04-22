В Челябинске Porsche врезался в тросовое ограждение после ДТП

По предварительным данным, водитель находился за рулем в состоянии опьянения

Сегодня, 22 апреля, на Университетской Набережной после столкновения c другим автомобилем водитель Porsche влетел в тросовое ограждение, сообщили Первому областному информагентству в ГИБДД по Челябинску.

Пока подробности аварии и возраст участников ДТП неизвестны.

«На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства», — рассказали в Госавтоинспекции.

По неподтвержденным сведениям, водитель Porsche находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. Был ли он пьян, установит экспертиза, если челябинец согласится на ее проведение.

В прошлом году в Челябинске 21-летний мужчина за рулем авто не справился с управлением, врезался в тросовое ограждение, после чего автомобиль перевернулся.

UPD: по предварительным данным, водитель Porsche, выезжая с парковки дома по Университетской набережной буквально снес три авто и скрылся.