В Челябинске на пожаре в частном доме погибли двое мужчин

Две женщины смогли выбраться из горящего дома

Минувшей ночью в Челябинске в садовом товариществе Энергосад загорелся двухэтажный дом. Два человека успели эвакуироваться, еще два погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибывшие на место ЧП сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона обнаружили горение двухэтажного частного дома, первый этаж которого выполнен из кирпича, второй — из дерева. При тушении спасатели обнаружили в доме тела двух мужчин.

«Самостоятельно до прибытия пожарных из опасной зоны успели выйти две женщины. Характер полученных ими травм уточняется, обе направлены на обследование в медицинское учреждение»,— уточнили в ведомстве.

Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. На месте работали 16 человек и 4 единицы техники. Причины возникновения возгорания выясняют сотрудники отделения дознания.

В ночь на пятницу, 9 сентября, в Новосинеглазово загорелись жилой дом, баня и надворные постройки. Из-за позднего обнаружения пожара огонь успел распространиться на площади 250 квадратных метров. Строения почти полностью уничтожены. Человеческих жертв нет.