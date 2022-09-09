В поселке под Челябинском сгорел жилой дом

Шесть человек успели эвакуироваться

В ночь на пятницу, 9 сентября, в Новосинеглазово загорелся жилой дом, баня и надворные постройки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Ситуацию усугубило позднее обнаружение пожара. Огонь охватил площадь более 250 кв. м.

«Слаженные действия сотрудников МЧС позволили остановить распространение пламени. Большого ущерба можно было избежать, если бы ЧП обнаружили на ранней стадии. В этом жильцам мог бы помочь автономный пожарный извещатель, но его в доме не было», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

ЧП обошлось без человеческих жертв.