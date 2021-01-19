В Челябинске тушат пожар на фабрике дверей

На месте работают сотрудники МЧС

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В Челябинске днем 19 января произошло возгорание на территории фабрики по производству дверей. Сообщение поступило в 12:53.

На место по повышенному номеру сложности выехали пожарные расчеты. Опасность заключается в том, что на производстве много легковоспламеняющихся материалов.

«Обнаружено горение внутри емкости для сбора опилок, расположенной на открытой территории. Погибших и травмированных нет. До прибытия спасателей из соседнего цеха самостоятельно эвакуировались 250 человек», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В настоящее время на месте работают 10 единиц техники и 35 человек личного состава.