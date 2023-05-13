В Челябинске мужчина на электросамокате сбил пенсионерку и скрылся

Сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого

В Челябинске 54-летний водитель электросамоката сбил 76-летнюю пенсионерку и, проводив ее до подъезда, скрылся с места аварии. Женщина получила многочисленные травмы, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла около дома № 41 на Комсомольском проспекте. Сбивший пенсионерку мужчина помог ей встать и добраться до дома. После этого он решил скрыться.

Спустя некоторое время сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого. Оказалось, что он ехал на самокате, мощность которого превышает 250 Ватт, а на такой транспорт необходимы права. Их у челябинца не оказалось.

В его отношении составили два протокола по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством») и части 2 статьи 12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»). Мужчину арестовали на 10 суток.

Напомним, в марте этого года в Челябинске также на Комсомольском проспекте самокатчик сбил пожилую женщину и скрылся с места аварии. Женщина также получила различные травмы.