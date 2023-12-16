В Челябинске лишат российского гражданства мигранта, осужденного за сбыт наркотиков

На родину он отправится после отбывания наказания

Главное управление МВД России по Челябинской области приняло решение о лишении гражданства 31-летнего уроженца страны СНГ, осужденного за незаконный сбыт крупной партии наркотика, сообщили в пресс-службе ведомства.

Российское гражданство мужчина получил в 2020 году. Вскоре после этого его задержали по подозрению в сбыте запрещенных веществ. В апреле этого года его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. По истечении этого срока его депортируют на родину.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время лишиться российского гражданства могут еще 25 мигрантов — именно столько дел находится на рассмотрении в управлении по вопросам миграции.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что российского гражданства лишили молодых людей 21 и 24 лет, которые, ранее являясь гражданами другого государства, предоставили о себе ложные сведения. Они были задержаны в ходе оперативного мероприятия «Нелегал».