Двое новых россиян стали бывшими, пытаясь уклониться от воинского учета

Гражданство РФ прекратил суд

В Челябинской области двое бывших иностранцев потеряли российское гражданство, решение принято по итогам операции «Нелегальный мигрант», передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Сообщается, что молодые люди 21 и 24 лет, в прошлом граждане ближнего зарубежья, при подаче заявления на приобретение гражданства РФ предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность.

Между тем статья 10 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» обязывает вновь приобретающих гражданство и подлежащих постановке на воинский учет в течение двух недель явиться в военкомат.

Исходя из этого, Центральный суд Челябинска принял решение о лишении парней российского гражданства, данное решение было обжаловано, но апелляционная инстанция оставила его в силе.

Напомним, ранее Первое областное информагентство сообщало, что с начала 2023 года полиция Челябинской области выявила 12 тысяч миграционных нарушений, к уголовной ответственности были привлечены 600 человек.