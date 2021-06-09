В Челябинске избрали меру пресечения энергетику после смерти мальчика от удара током

Мужчине запрещены определенные действия

В Челябинске Тракторозаводский районный суд сегодня, 9 июня, назначил меру пресечения главному энергетику управляющей компании «Вертикаль» после гибели мальчика от удара током. Мужчине на два месяца запрещены определенные действия.

Трагедия произошла 6 июня. В жилом комплексе «Театральный» 10-летний мальчик взял в руки провод под напряжением. Реанимационные действия оказались безрезультатны. Ребенок скончался. А следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Теперь главному энергетику жилого комплекса «Театральный», где произошла трагедия, назначено два месяца запрета определенных действий.

Обвиняемому по статье «Причинение смерти по неосторожности» в течение двух месяцев запрещено подходить ближе чем на 300 метров к дому, где током убило ребенка, выходить из квартиры с 22:00 до 6:00. Также мужчина не должен пользоваться интернетом, кроме как для связи со следствием и экстренных ситуациях, говорить по телефону с участниками уголовного дела. Обвиняемый может вести переписку только с органами следствия.