Челябинцы пробираются домой через восьмибалльные пробки

Водителям рекомендуют искать пути объезда крупных транспортных развязок

В понедельник, 17 мая, в Челябинске вновь образовались многокилометровые пробки. Сервис Яндекс. пробки оценивает ситуацию на дорогах Челябинска в восемь баллов. Крупные заторы образовались по направлению из центра города.

По Ленина крупный затор образовался от улиц Российской до Энгельса, а в обратном направлении — от ЮУрГУ до Энгельса и на развязке с улицей Рождественского. По Лесопарковой пробка растянулась на всю улицу от Ленина до Худякова. Сюда же поток машин сходится от Доватора к Худякова.

В центре пробки образовались по улицам Российской, Цвиллинга, Красная от улиц Труда до проспекта Ленина. По Труда скопления автомобилей от Свободы до Цвиллинга, а затем от музея — до развязки Свердловского проспекта.

Вновь скопление машин на мосту через Миасс до Братьев Кашириных. По улице Кирова от парка Заречье пробка до Братьев Кашириных, ее усугубила авария в правом ряду.

Вновь скопления машин на путях объезда на участке дороги по улице Куйбышева,закрытом из-за ремонта. Пробки образовались по улицам Косарева, Чайковского и Комсомольскому проспекту.

Большая пробка образовалась на улице Новомеханической. Также крупные заторы вновь зафиксированы на улице Новомеханической.