На улице Куйбышева после провала грунта восстанавливают благоустройство

Рабочие прокладывают сети и обустраивают проезды к дому

На улице Куйбышева,7 в Челябинске, где в апреле произошел крупный провал грунта, восстанавливают благоустройство. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили в администрации Челябинска.

«На 17 мая завершены работы по вертикальной планировке, ведется прокладка электрических кабелей в автосалон по улице Куйбышева, 2б. Окончены работы по устройству щебеночной „подушки“ на проезжей части и тротуаре возле многоквартирного дома по улице Куйбышева, 7, а также щебеночного основания дворового проезда», — уточнили в мэрии.

Ранее специалисты провели асфальтирование проезжей части на перекрестке улиц Куйбышева и Чайковского, где также был провал грунта. Новый коллектор работает в штатном режиме.

Поздним вечером 8 апреля напротив дома № 7 по улице Куйбышева провалилась большая часть грунта на канализационном коллекторе. Сейчас на поврежденном участке продолжаются восстановительные работы. Место происшествия проинспектировали губернатор Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова.