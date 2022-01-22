В Челябинске ищут очевидцев наезда маршрутки на ребенка

Авария произошла днем 20 января

В Челябинске родители девочки, которую 20 января сбила маршрутка на пешеходном переходе в Тракторозаводском районе, разыскивают очевидцев. Об этом они написали в социальных сетях.

«Ищу очевидцев и записи с видеорегистраторов наезда на ребенка на пешеходном переходе возле Бажова, 48 и Подольской. Произошло 20 января в районе 12 дня. Дочь находится в больнице, водитель маршрутки вину не признает»,— написал отец девочки Вадим.

Все, кто владеет какой-либо информацией, могут сообщить подробности по телефону 8 (950) 742-20-40.

Напомним, днем 20 января девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил водитель маршрутки № 72. Ребенка потребовалась помощь медиков.