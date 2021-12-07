В Челябинске иномарка насмерть сбила женщину

Челябинка переходила дорогу в неположенном месте

Утром 6 декабря в Челябинске женщина, находясь за рулем иномарки, сбила пешехода. Последний от полученных травм скончался в больнице. Об этом сообщили 7 декабря в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в 10:30 напротив дома № 48 по улице Красной. 50-летняя челябинка, управляя автомобилем «Хендай Санта Фе», наехала на перебегавшую дорогу в неположенном месте 55-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с травмами, в больнице она скончалась.

«Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка»,— сообщили в ведомстве.

6 декабря на трассе Куса — Златоуст столкнулись два автомобиля. В результате трое человек погибли, ребенка, находящегося в одной из машин, госпитализировали с травмами.