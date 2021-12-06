В Челябинской области трое мужчин погибли в ДТП с грузовиком

Четырехлетнего мальчика доставили в больницу

На 10-м км автодороги Куса — Златоуст автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с «Газелью». Погибли водитель и пассажиры легковушки. Об этом сегодня, 6 декабря, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Авария случилась накануне днем. В результате ДТП 38-летний водитель ВАЗа, а также его пассажиры — 30-летний и 29-летний мужчины — скончались на месте. Также пострадал четырехлетний мальчик — его доставили в больницу Златоуста.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц»), — сообщили в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, на трассе М-5 «Урал» в районе Златоуста произошло массовое ДТП. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2110 столкнулся с двумя фурами. В результате водитель «десятки» погиб на месте аварии.