Родители учеников лицея в Челябинске заявили о массовом отравлении среди детей

Следственный комитет начал проверку

Родители учеников лицея № 142, расположенного в Советском районе Челябинска, сообщили о массовом отравлении детей. Рвота и повышение температуры накануне появились как у младшеклассников, так и у учеников старших классов.

«Дочь пришла со школы с повышенной температурой, рвотой и острой болью в животе. Сказала, что рвало и ее одноклассников. Пришлось вызывать скорую. В столовую она не ходила. Не пойму, что к чему. К утру полегче стало»,— рассказала журналисту ИА «Первое областное» мама одной из учениц лицея.

По ее словам, родители из классного чата сообщили, что их дети также вернулись домой с симптомами отравления. У кого-то даже поднялась температура до 39 градусов.

Точное количество отравившихся пока неизвестно, но среди них есть как те, кто пообедал в школьной столовой, так и те, кто туда не ходил.

Следственное управление СК России по Челябинской области начало доследственную проверку по информации о массовом отравлении школьников.

«В ходе проверки будет проверена достоверность информации, изложенной в социальных сетях и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в пресс-службе ведомстве.

Дозвониться до Ирины Гехт на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе администрации Челябинска журналисту ИА «Первое областное» пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.