В Челябинске задержали гендиректора ЮУ КЖСИ

Владимира Атаманченко обвиняют в злоупотреблении полномочиями (статья 285 УК РФ)

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении генерального директора АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций» Владимира Атаманченко, сообщили сегодня, 29 сентября, в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый обратился к директору подконтрольной фирмы «Строительно-монтажное управление № 12» за займом в 10 миллионов рублей под 7,5% годовых, заведомо зная о том, что сделка для компании будет невыгодной. Деньги Атаманченко получил в 2019 году и обязался выплатить всю сумму 14 ноября 2020 года, однако не выполнил условия договора.

«Обвиняемый получил материальную выгоду в виде экономии на процентах, длительного невозврата займа, отсутствия неустойки за просрочку обязательств по возврату суммы долга, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения значительного материального ущерба обществу в указанной сумме», — сообщили в региональном СУ СКР.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.