В Челябинске экс‑директору «Городской среды» вынесли приговор по делу о взятках

Александр Грезев получил условный срок

Сегодня, 2 апреля, Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор бывшего директору МКУ «Городская среда» Александру Грезеву по 44 эпизодам взяток (статья 290 УК РФ).

«Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев условно с испытательным сроком на пять лет. Также он лишен права занимать должности на госслужбе сроком на восемь лет», — сообщили в пресс-службе суда.

Двух бывших сотрудников МКУ Александра Грезева и его заместителя Сергея Любимова сотрудники регионального УФСБ совместно с коллегами из ГУ МВД задержали в июне 2022 года. Их обвинили в получении взяток от бизнесменов за непринятие решений по сносу незаконных киосков в Челябинске.

