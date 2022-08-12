В Челябинске двухлетний мальчик выпал из окна

Ребенка госпитализировали

Из окна второго этажа одного из домов на улице Двинской в Челябинске выпал двухлетний мальчик, сообщили Первому областному информагентству в УМВД по городу.

Ребенок на какое-то время остался без присмотра родителей.

«Семья ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала, благополучные. С родителями проведена профилактическая беседа», — рассказали в полиции.

За два месяца лета из открытых окон квартир выпали 13 детей, двое из них погибли. Во всех случаях на окнах отсутствовали запирающие механизмы и ограничители открытия створок, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«Родители и законные представители в зависимости от наступивших последствий подлежат привлечению к административной ответственности или уголовной ответственности», — уточнила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

16 июля в Снежинске шестилетний мальчик выпал из окна пятого этажа и погиб.

В Межозерном (Верхнеуральский район) полуторагодовалая девочка осталась без присмотра, выпала из окна пятого этажа и погибла.