В Челябинске два пешехода пострадали в ДТП

Одну из попавших пол колеса авто женщин госпитализировали.

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Два ДТП с участием пешеходов произошли в среду, 4 ноября, в Челябинске. В обоих случаях пострадали женщины.

«В 13:45 напротив дома 7 по улице Молодогвардейцев водитель автомобиля „Мазда“, мужчина 1982 года рождения, на территории парковки совершил наезд на пешехода», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

В результате аварии пострадала 39-летняя женщина. Ей рекомендовано амбулаторное лечение.

В 14:00 у дома 43 по улице Сталеваров 76-летний водитель «Черри Тиго» сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

«В результате ДТП травмы получил пешеход, женщина 1934 года рождения, с места происшествия ее госпитализировали», — прокомментировали в Госавтоинспекции.

По фактам ДТП проводятся расследования, обстоятельства устанавливаются.