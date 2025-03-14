В Челябинске два медцентра годами обманывали пенсионеров

Старикам выдумывали болезни и навязывали ненужное лечение

В Челябинске раскрыта преступная схема, по которой два частных медицинских центра на протяжении нескольких лет обманывали пенсионеров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники учреждений проводили фиктивную диагностику с помощью немедицинского оборудования и убеждали посетителей в наличии у них серьезных заболеваний, требующих немедленного лечения. Жертвами мошенников стали 92 пенсионера, их общий ущерб оценивается в 4 миллиона рублей.

Пациентам назначались дорогостоящие и бесполезные процедуры, не соответствующие их вымышленным диагнозам. Стоимость «лечения» зачастую превышала 100 тысяч рублей. Чтобы оплатить лечение, пенсионеры оформляли кредиты.

Возбуждены уголовные дела по статьям о создании и участии в преступном сообществе (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В качестве подозреваемых проходят 14 человек. На их имущество на сумму 25 миллионов рублей наложен арест. Пострадавшим уже возместили около 1,5 миллиона рублей.

Ранее мы рассказывали о том, как челябинцев раскручивают на деньги во время «бесплатных консультаций» у стоматолога: журналиста ИА «Первое областное» целый час уговаривали оформить кредит.