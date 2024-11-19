Как челябинцев раскручивают на деньги во время «бесплатных консультаций» у стоматолога

Журналиста ИА «Первое областное» целый час уговаривали оформить кредит

Стоматология, о которой пойдет речь сегодня, уже попадала в поле зрения надзорных органов за недобросовестную рекламу. И потому, когда нашему журналисту позвонил менеджер этой клиники и предложил прийти на «бесплатную консультацию», мы решили посмотреть на работу клиники изнутри.

— Добрый день, вас беспокоит городская стоматология.

— А у нас разве такая есть?

— Есть, и сегодня мы предлагаем пройти бесплатную консультацию у стоматолога.

За несколько дней до этого на нашем сайте вышла статья про женщину из Челябинска, которая также отправилась в другую клинику на бесплатную консультацию к стоматологу и в итоге оформила кредит на полмиллиона. Конечно, мы захотели посмотреть, как это работает изнутри.

Коллеги предупредительно отговаривали от похода:

— А если тебя напоят дурманящим чаем и в итоге оформят большой кредит?

Но в такой явный криминал мне не верилось. И в назначенный час я стояла у порога большого офисного здания на улице Коммуны. Внутри оно показалось пустынным: при входе не было ни посетителей, ни охранника. И только лифт светящейся цифрой 3 выдавал, что жизнь в здании все-таки есть. Как раз на третьем этаже и находится стоматология.

В самой клинике оказалось весьма многолюдно. Перед моим приходом из дверей стоматологии вышла парочка старичков, а в холле клиники сидели несколько человек среднего возраста — навскидку от 30 до 50 лет. То есть люди такого возраста, когда деньги в кармане пока еще есть, а с зубами уже проблемы.

Две девушки-оператора собирали у посетителей паспорта, чтобы оформить согласие на медицинские манипуляции. В тексте этого документа я ничего угрожающего не нашла. Поэтому подписала его с легким сердцем.

Периодически из кабинетов выходили люди в белых халатах и забирали клиентов на процедуры. Сначала меня отправили на панорамный снимок зубов. Проводившая его девушка была приветлива и щепетильна в соблюдении санитарных правил: протерла спиртом и руки, и сам аппарат, который делает снимки. Сердце мое растаяло, и я слегка устыдилась своего желания вывести клинику на чистую воду. Но длилось это недолго.

Когда снимок челюсти был распечатан на листе А4, за мной пришел грузный дядечка с добродушным лицом.

— Я буду вашим куратором, — пояснил Иван Сергеевич (имя изменено - Ред.) и пообещал сопровождать меня на всех этапах лечения: контролировать качество работы медиков и решать финансовые вопросы.

Иван Сергеевич увел меня в другой кабинет и стал рассказывать о преимуществах их чудесной «непотоковой клиники, куда набираются лучшие доктора из разных городов России». Особый акцент куратор сделал на том, что клиенты могут рассчитывать на государственную поддержку.

— Мы принимаем участие в госпрограмме «Доступная стоматология», которая позволяет растянуть оплату лечения на два года, и в госпрограмме «Здоровая нация», по которой можно получить 20-процентную скидку на оплату наших услуг.

Собственно, с этого, можно сказать, и началась обработка доверчивого клиента. Предполагаю, что обе программы — выдумка, хотя в России и есть программы с похожим названием. Дальше Иван Сергеевич начал меня «прощупывать»: когда в последний раз была у стоматолога, намерена ли лечиться сейчас или пришла из праздного интереса и какую сумму я готова тратить на лечение в месяц. Меня настраивали на кредит, хотя я, может быть, и могла бы заплатить за курс лечения сразу. На это, кстати, нам жаловалась героиня предыдущей истории: в ее семье были свободные деньги, однако в клинике она зачем-то взяла кредит.

Также Иван Сергеевич нелестно прошелся по государственной медицине и посоветовал никогда не ставить бесплатные пломбы и даже не вырывать в государственных клиниках зубы: «Потом замучаетесь лечить инфекцию!»

Наконец меня повели в третий кабинет — к доктору. И усадили в стоматологическое кресло. Доктор, милая женщина, взяла в руки трубку, в которой скрывалась камера, и начала обследовать мои зубы. Изображение выводилось на большой экран. Только тут я и смогла разглядеть все изъяны зубного ряда. Проблемы были найдены разные: зубы на удаление, на лечение, а также пропуски в зубном ряду, на которые нужно ставить импланты.

Сказать, что доктор что-то преувеличила, не могу. Примерно то же мне говорили и в государственной клинике. Лечение в этой частной стоматологии, думаю, проводят вполне адекватное. Хотя под вопросом все-таки остается гипердиагностика. Про удаление, например, мне в других клиниках не говорили — были готовы вылечить зубы. Но это спишем на субъективное мнение доктора.

После стоматолога Иван Сергеевич попросил меня посидеть в холле, а сам отправился подсчитывать стоимость моих проблем. И пока он считал, я заглянула в прайс стоматологии: консультация доктора — 1900, удаление зуба — от 6 тысяч, кариес — от 9 тысяч, пульпит — от 21 тысячи, профессиональная гигиена — от 8 тысяч, отбеливание зубов — 49 тысяч рублей. Дорого или нет — судите сами, сравните с клиникой, куда вы ходите постоянно.

Через пять минут меня позвали уже в четвертый кабинет для окончательного разговора.

— Лечение, удаление, имплантация и комплексная чистка зубов обойдутся вам в 267 тысяч. С учетом госпрограмм вы заплатите 196 тысяч. Ежемесячный платеж на два года составит по 8200 рублей. Даже меньше комфортного для вас платежа, ведь вы говорили, что можете платить по 10 тысяч, — обрадовал Иван Сергеевич.

В этот момент я должна была просиять проблемной улыбкой и оформить кредит на услуги «Империала». Но что-то пошло не так. Иван Сергеевич не мог понять, почему я не хватаю за хвост свое счастье.

— Мне нужно подумать. Я вернусь к вам попозже, — я попробовала увернуться.

— Скидка по госпрограмме действует только в день обращения. Если придете ко мне завтра, я не возьму у вас деньги даже наличкой! — пригрозил Иван Сергеевич.

Я попробовала оправдаться: приглашение на осмотр застало меня врасплох, денег на первый платеж пока нет.

— А сейчас платить ничего и не надо, первый платеж у нас через месяц, — не ослаблял хватку Иван Сергеевич.

Я искала новые доводы: на носу Новый год, в ноябре-декабре нужно покупать подарки детям.

— А себя вы не любите? — грозно спросил Иван Сергеевич. — Подарите себе вот эти два зуба.

И показал на проблемную пару, которую доктор наметила под удаление.

После этого консультант начал стыдить меня и стращать: «Вы теряете зубы!» И самостоятельно поставил новый диагноз. Он еще раз взглянул на мой снимок и разглядел на нем «воспаление гайморовой пазухи», которое вот-вот отправит инфекцию в мозг.

Испробовав в разговоре и кнут, и пряник, консультант решил воочию показать чудесные результаты работы клиники и открыл на компьютере личную карточку одной из пациенток. Дорогая Светлана Николаевна Т., теперь я знаю, с какими проблемами вы пришли в клинику, сколько зубов вам вырвали и на скольких имплантах держится ваша новая челюсть. Почему Иван Сергеевич посчитал возможным раскрывать незнакомому человеку персональные данные другого клиента и нарушил врачебную тайну, спросите у него сами.

Расстались мы с консультантом не лучшим образом. Он был раздосадован и огорчен тем, что потратил целый час работы впустую. Я же, напротив, осталась довольна собранной информацией.

Думаю, многие выводы о работе компании лежат на поверхности, и наш читатель их сделает самостоятельно. Но мы все-таки обратились к эксперту, который работает в государственной стоматологии. По просьбе доктора мы не стали называть его имя.

«Заявленные программы „Доступная стоматология“ и „Здоровая нация“ не имеют отношения к ОМС. Если они и существуют, то, скорее всего, как банковский продукт. Панорамные снимки челюсти и интраоральная камера, изображение с которой выводится на экран, давно используют в практике стоматологов. Подобные камеры есть, например, у сантехников — это обычные технологии. А пациент, чью историю болезни вам показали, мог дать согласие на разглашение своих данных за хорошую скидку. Также возможно, что это плод искусственного интеллекта. Поэтому утверждать, что клиника работает с нарушениями, я не буду. Здесь интересен другой аспект. Не медицинский, а психологический: почему люди идут на бесплатную консультацию, а выходят с нее с кредитом», — пояснил наш эксперт.

В УФАС России по Челябинской области в оценке работы клиники были строже.

«Обзвон горожан, которые не давали на это согласие, нарушает рекламное законодательство. Кстати, мы получаем немало таких обращений, рассматриваем дела и привлекаем виновных к ответственности. На первый раз выносим предписание о прекращении нарушений, а на второй, третий раз штрафа не избежать», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Клиника, в которую сходил на «бесплатную консультацию» журналист нашего сайта, уже получала такое предписание, но продолжает хаотичный обзвон горожан.