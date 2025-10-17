В Челябинске дошло до суда дело о финансовой пирамиде на 37 млн рублей

Жертвами ОПГ мошенников стали 90 человек из нескольких регионов страны

Дело о финансовой пирамиде, жертвами которой стали 90 человек, направлено в суд в Челябинске, на скамью подсудимых сядут четыре человека, в отношении еще двух сообщников дело выделено в отдельное производство, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Деятельность ОПГ вскрыта после личного приема генпрокурора России Игоря Краснова в Челябинске. Местная жительница пожаловалась главе ведомства, что стала жертвой мошенников, однако правоохранительные органы никак на ее заявления не реагируют.

«Заявительница рассказала, что в сентябре 2020 года она заключила с ООО „Меридиан-ДВ“ договор инвестирования и передала им свои накопления, свыше 1,3 миллиона рублей. Создавая видимость исполнения обязательств, сотрудники организации произвели незначительные выплаты и с похищенными денежными средствами скрылись. Несмотря на обстоятельства, в течение трех лет уголовное дело по заявлению обманутой женщины не возбуждалось», — говорится в сообщении.

Игорь Краснов поручил выявить все факты мошеннических действий преступной группы, в том числе совершенные на территории других регионов, и восстановить права введенных в заблуждение граждан.

В ходе расследования установлено, что сообщников было шестеро: жители Челябинской области Галина и Дмитрий Литвины, Галина Манойлова, житель Приморского края Эдуард Капшеев, а также мужчина и женщина, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

«Действуя от имени ООО „Меридиан-ДВ“ и ПК „Велесъ“, под видом привлечения инвестиций в высокодоходный бизнес соучастники обещали вкладчикам высокие проценты, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. Для привлечения денег они проводили демонстрацию материальной выгоды заключения договоров инвестирования, организовывали вручение подарков и сертификатов новым клиентам, которые приобретались за счет полученных от граждан денежных средств», — говорится в материалах дела.

В период с августа 2020 года по октябрь 2021 года участники ОПГ похитили у 90 жителей Челябинской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, республик Башкортостан и Татарстан более 37,3 миллиона рублей. Кроме того, Капшеев как директор и учредитель указанных фирм легализовал свыше 9 миллионов рублей путем перечисления на расчетные счета подконтрольного индивидуального предпринимателя.

В ходе следствия возмещен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. На имущество соучастников стоимостью свыше 18 миллионов рублей наложен арест. С обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

По итогам расследования прокуратура Челябинска утвердила обвинительные заключения по уголовным делам: все сообщники обвиняются в мошенничестве, Капшеев дополнительно в отмывании преступных денег.

Материалы направлены в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.