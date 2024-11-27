Игорь Краснов: «Наша основная задача — это защита прав граждан»

Генпрокурор встретился с работниками надзорного ведомства Челябинской области

Игорь Краснов напомнил, что основная задача прокуратуры — это защита прав граждан и оказание реальной помощи людям. Об этом генпрокурор РФ заявил на встрече с коллективом надзорного ведомства Челябинской области, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры.

«Наша работа не должна быть подчинена слепому формированию отчетов. Цифры все любят, я знаю, как они формируются. Но, тем не менее, наша основная задача — это защита прав граждан и оказание реальной помощи людям. Она должна носить комплексный и проактивный характер. Будьте активными и ведите наступательную работу»,— сказал глава Генпрокуратуры.

Игорь Краснов сконцентрировал внимание подчиненных на экологических проблемах региона, состоянии дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, сфере ЖКХ и строительстве социальных учреждений, а также защите прав социально-уязвимых категорий населения.

«Как и в других регионах, постоянного контроля требует обеспечение жилищных прав детей-сирот, исполнение судебных актов в отношении социально-уязвимых категорий населения, включая выплату алиментов, деятельность коллекторских агентств»,— добавил Игорь Краснов.

Глава надзорного ведомства подчеркнул, что о накопившихся проблемах в регионе ему было известно задолго до приезда. Игорь Краснов поручил прокурору Челябинской области навести во всех указанных вопросах порядок.