В Челябинске дорожного подрядчика оштрафовали за взяткодательство на 20 млн

Штраф «Уралдорстроя» — административный

Прокуратура крупно оштрафовала дорожного подрядчика ООО «Уралдорстрой» по административной статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что руководитель компании Нвер Колозян с августа 2021 года по июнь 2023-го передал должностному лицу ОГКУ «Челябинскавтодор» деньги, имущество и незаконно оказал услуги на общую сумму более 8 миллионов рублей. Взамен ему гарантировали ускоренное принятие работ, выполненных на объектах автомобильных дорог в рамках госконтрактов, беспрепятственное подписание актов, их ускоренную оплату и предупреждение о планируемых проверках.

В отношении ООО «Уралдорстрой» возбуждено дело о правонарушении по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ. По результатам рассмотрения юрлицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 20 миллионов. Обжаловать постановление у «Уралдорстроя» не получилось.

Ранее руководитель ООО Нвер Колозян приговорен к пяти годам строгого режима и штрафу в размере 40 миллионов рублей.