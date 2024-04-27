В Челябинске будут судить участников крупной межрегиональной наркоОПГ

Из 24 задержанных мигрантов на скамью подсудимых сядут 13

В Челябинске полицейские закончили расследование деятельности межрегионального наркосообщества. Его участники — граждане Кыргызской Республики, Таджикистана и Узбекистана — обвиняются в 75 покушениях на незаконный сбыт запрещенных веществ в Челябинской, Московской, Курганской и Свердловской областях. По версии следствия, банда «работала» с марта по октябрь 2023 года.

О задержании участников банды в разных регионах России ИА «Первое областное» сообщало в феврале текущего года. Из оборота было изъято почти 8 кг героина и метадона.

Установлено, что обвиняемые были распределены на две группы, единым руководством которых из-за рубежа занимался 29-летний гражданин Таджикистана. Координировать деятельность структурных подразделений ему помогали двое соотечественников — мужчина и женщина, также осуществляли из-за границы. Руководители ОПГ до сих пор в международном розыске.

«Лидер преступной организации являлся оператором онлайн-наркомаркета. Он занимался контрабандными поставками крупных партий героина и метадона на территорию России и обеспечивал их передачу обвиняемым. В свою очередь участники наркосообщества, получая запрещенные вещества, по указаниям руководителей групп фасовали их, после чего развозили по разным регионам страны и раскладывали по тайникам для дальнейшего сбыта. Координаты местоположения схронов злоумышленники отправляли кураторам. При этом все фигуранты предварительно проходили многоступенчатый инструктаж по особенностям своей криминальной работы, учились смешивать наркотики с примесями для увеличения прибыли, оборудовать тайники и выявлять возможные факты слежки за собой со стороны правоохранительных органов», — рассказали в полиции.

В ходе расследования выяснилось, что в сообществе существовала разработанная лидером система поощрений и штрафов, а также возможность карьерного роста для особо отличившихся «работников». Курьеры, фасовщики и оптовые закладчики комплектовались из проверенных и близких людей, объединенных родством, местом проживания или трудоустройства. Розничные наркосбытчики вербовались через интернет. Всем участникам незаконной деятельности компенсировалась аренда автомобилей и квартир, возмещалась стоимость билета при поездке на междугородном транспорте, выплачивались «командировочные». В случае задержания лиц, находящихся на высших ступенях преступной иерархии, оплачивались услуги адвокатов.

В настоящее время прокуратура г. Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 иностранных граждан (11 их соучастников уже отбывают наказание). Им вменяются участие в преступном сообществе, сбыт наркотиков и покушение на него. Материалы уголовного дела направлены в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.