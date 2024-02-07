В Челябинской области выявили крупное наркосообщество мигрантов

24 члена группировки заключены в СИЗО

В Челябинской области оперативники ГУ МВД по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность крупного наркосообщества, участниками которого были граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызской Республики, сообщили в региональном полицейском главке.

27 членов группировки распределили роли в преступном бизнесе и организовывали тайники-закладки с наркотиками на территории Челябинской, Свердловской, Московской, Курганской и Самарской областей.

«Из незаконного оборота в ходе обысков изъято более пяти килограммов героина и метадона», — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.

Организатор и двое его помощников объявлены в розыск, остальные 24 фигуранта дела заключены под стражу.