В Челябинске браконьеров оштрафуют на полмиллиона рублей за ловлю неводом

До этого два южноуральца уже получили условный срок

В Челябинске двух браконьеров обяжут выплатить 460 тысяч рублей за незаконный отлов рыбы в Шершневском водохранилище. В такую сумму прокуратура оценила ущерб, нанесенный биологическим ресурсам страны. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



Двоих челябинцев задержали за незаконную ловлю рыбы в Шершневском водохранилище еще в апреле 2021 года. Браконьеры закидным неводом выловили из водоема 810 особей плотвы и 110 особей окуня, за что каждый получил по 2 года условно.

Суд удовлетворил требование прокурора, местные жители обязаны возместить нанесенный ущерб, прокуратура Советского района взяла дело под свой контроль.