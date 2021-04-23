Браконьеры получили срок за вылов рыбы неводом из Шершней

Мужчины нанесли водным биологическим ресурсам особо крупный ущерб

В Челябинске двое браконьеров выловили из Шершневского водохранилища 810 особей плотвы и 110 окуней с помощью закидного невода. Ущерб оценен в 460 тысяч рублей. Каждый приговорен к двум годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе Советского районного суда сегодня, 23 апреля.

Судом установлено, что 22 мая 2020 года двое мужчин поймали рыбу в Шершневском водохранилище с помощью закидного невода. 23 мая сотрудниками отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области задержали браконьеров на берегу Шершней. У них обнаружены и изъяты 810 особей плотвы и 110 окуней.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Подсудимые вину признали.

Браконьеров осудили за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб»).

Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком в 1 год каждому.

«Гражданский иск прокурора Советского района Челябинска в интересах РФ в лице Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству на сумму 460 000 рублей оставлен без рассмотрения, поскольку рассмотрение иска прокурора требует значительных временных затрат и исследования дополнительных доказательств», — уточнила консультант Советского районного суда Дарья Белюшина.

Иск от надзорного ведомства может быть рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в апелляционную инстанцию не обжаловался и вступил в законную силу.