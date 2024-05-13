В Челябинске бизнесмен Петр Конарев пойдет под суд по делу о взятках на 30 миллионов рублей

В материалах фигурируют 44 эпизода получения денег

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бизнесмена Петра Конарева и двоих заместителей директора МКУ «Городская среда» — Сергея Любимова и Вадима Левченко. Они пойдут под суд по делу о взятках на 30 миллионов рублей (пункты «а», «в» части 5, 6 статьи 290 УК РФ). Об этом сегодня, 13 мая, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы получили через посредников деньги от 44 предпринимателей за непринятие мер по демонтажу незаконно размещенных в Челябинске киосков.

«В ходе следствия на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 170 миллионов рублей наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Курчатовский районный суд», — сообщили в региональной прокуратуре.

По этому делу приговор вынесли бывшему директору МКУ «Городская среда» Александру Грезеву. Он получил условный срок на 7 лет и 6 месяцев.

Двух бывших сотрудников МКУ Александра Грезева и его заместителя Сергея Любимова сотрудники регионального УФСБ совместно с коллегами из ГУ МВД задержали в июне 2022 года.

