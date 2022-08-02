В Челябинске 15-летняя школьница упала в открытый люк

Прокуратура потребовала от комитета дорожного хозяйства устранить нарушения

Рядом с остановкой «Поселок Первоозерный» в Тракторозаводском районе Челябинске 15-летняя девочка упала в канализационный люк. Прокуратура провела проверку, сообщила сегодня, 2 августа, старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

ЧП случилось в минувшие выходные. Школьница получила ссадины и в травмпункт не обращалась.

«Прокуратурой района незамедлительно приняты меры реагирования — председателю комитета дорожного хозяйства администрации города внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения», — сообщили в региональной прокуратуре.

20 июля в челябинском поселке Федоровка семилетний мальчик упал в открытый люк возле школы и погиб. Следственные органы возбудили дело по факту смерти ребенка. Проверку проводит прокуратура.



21 июля после публикации на сайте Первого областного информагентства просьбы жителя Сатки о закрытии опасного люка ответственная за коллектор компания наконец забетонировала его. Об этом сообщили в администрации города.

Ранее Сергей Волков опубликовал пост и напомнил о беде, которая приключилась с его сыном 30 декабря 2021 года. Денис шел на тренировку, провалился в открытый люк и получил компрессионный перелом позвоночника.