В Челябинске 14‑летний школьник попал под колеса авто

За три дня в городе случилось уже четыре ДТП с участием несовершеннолетних

Напротив дома № 42 по улице Мира 50-летний водитель «Мицубиси» сбил 14-летнего пешехода. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в ГИБДД Челябинска.

ДТП случилось накануне утром. Школьник пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых. Подросток получил травмы.

В воскресенье в Челябинске напротив дома № 8/1 по улице Черкасской 44-летний водитель «Киа» сбил двух 14-летних школьниц.

Как ранее сообщал наш сайт, 9 апреля вечером в центре Челябинска автомобилист сбил 33-летнего мужчину с 8-летней дочерью, обоих госпитализировали.

Днем 9 апреля в Челябинске возле ледовой арены «Трактор» водитель иномарки сбил двух подростков, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчиков госпитализировали с различными травмами.