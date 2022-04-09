В Челябинске возле ЛА «Трактор» автомобилист сбил двух подростков

Мальчиков госпитализировали с травмами

Сегодня, 9 апреля, в Челябинске около Ледовой арены «Трактор» автомобилист наехал на двух мальчиков, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Подростков госпитализировали, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, авария произошла в 16:18 возле дома № 27 по улице Салавата Юлаева. Водитель автомобиля «Шевроле» — 38-летний мужчина наехал на двух мальчиков, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«12-летнего и 13-летнего подростков с различными травами госпитализировали. Все обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка»,— прокомментировали в ведомстве.