В Чебаркульском районе во время шторма дерево упало на автомобиль

Сильный ветер и ливень прошли накануне на западе региона

Туристы, отдыхающие в санаториях и на базах отдыха вокруг озера Еловое, накануне вечером стали свидетелями настоящего шторма. Сильный ветер, ливень и град обрушились на западную часть региона. Поваленные деревья повредили припаркованные авто, видео с последствиями шторма отдыхающие выложили в Сети.

Как и предупреждали накануне службы МЧС, в Челябинскую область 25 июля вечером пришел шторм. Сильнее всего ураган накрыл Чебаркуль и прилегающие к озеру Еловое санатории.

Туристы рассказали в социальных сетях, что им пришлось испытать во время непогоды.

«Мы до бури не успели покинуть остров, это был просто ужас, что мы пережили...» «Сегодня там действительно было очень страшно, хорошо, что на воде люди, которые были, все живы! Буря поднялась в считанные минуты», — писали накануне пользователи в сообществе «Типичный Чебаркуль» в «ВКонтакте».

На парковке в парк-отеле «Еловое» на автомобиль упало дерево. Кадрами повреждений поделились отдыхающие.

Также туристы сообщили, что места отдыха оказались без электричества — с деревьями были повалены и электропровода.



Экстренное предупреждение остается в силе и на предстоящие сутки: сегодня в области ожидается жаркая погода, шквалистый ветер и ливни.