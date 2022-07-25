Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области 26 июля

Жару, ливни и шквалистый ветер прогнозируют в регионе





Во вторник, 26 июля, в Челябинской области ожидаются ливни, грозы и град. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, при непогоде возможно шквалистое усиление ветра.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут от +15 до +20 °C, в низинах обещают похолодание до +10 °C. Днем воздух прогреется от +26 до +31 °C, в горах и низинах прогнозируют до +23 °C. Облачно с прояснением, в отдельных районах области пройдут кратковременные дожди, местами ливни. Возможны грозы и град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, при непогоде усиление ветра до 25 метров в секунду.

В столице Южного Урала в ночные часы температура воздуха составит от +18 до +20 °C, днем потеплеет от +29 до +31 °C. Облачно с прояснением, кратковременный дождь с грозой. Возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России опубликовало экстренное предупреждение и напомнило южноуральцам о том, что при сильном ветре смертельно опасно стоять под линиями электропередачи, около рекламных щитов, под деревьями, а также прятаться на остановках общественного транспорта. Безопаснее всего переждать непогоду в подъездах жилых домов.