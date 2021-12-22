В Чебаркульском районе после возгорания газопровода дома подключили к резервным источникам

Проводятся работы по восстановлению поврежденного участка

В Чебаркульском районе после возгорания газопровода проведены работы по переключению газоснабжения по резервной схеме. Дома, которые были подключены к данным сетям, не остались без теплоснабжения. Сейчас на участке идут восстановительные работы, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Минстроя Челябинской области.

«В связи с аварией на газопроводе был проведен штаб под руководством заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля, в состав которого вошли представители МЧС, газовых служб, органов исполнительной власти субъекта и местного самоуправления. Оперативно проведены работы по переключению газоснабжения по резервной схеме. По итогам штаба поручено провести обходы газовых систем газораспределительных организаций»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент работы по ликвидации последствий пожара проводят сотрудники ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», АО «Газпром газораспределение Челябинск» и МЧС.

Причины возгорания предстоит определить специальной комиссии. Ситуация находится на контроле регионального Минстроя.

Напомним, ЧП произошло минувшей ночью на 1793-м километре трассы М-5 «Урал» на участке, который является отводом от магистрального газопровода высокого давления Уренгой — Помары — Ужгород. На тушении работали 58 человек и 18 единиц техники.