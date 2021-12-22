На трассе в Челябинской области загорелся газ в газопроводе

Пожар тушили почти 60 человек

Минувшей ночью в Миасском городском округе Челябинской области загорелся газ из магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте ЧП работают почти 60 человек и 18 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.

Возгорание произошло в 03:16 на участке газопровода, расположенном на 1793 километре трассы М5 в двух километрах от деревни Боровое. Участок является отводом от магистрального газопровода высокого давления, который проходит под землей.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило факельное горение газа из подземного газопровода. Силы и средства Миасского пожарно-спасательного гарнизона стояли на защите и недопущении распространения пожара на населенные пункты»,— уточнили в ведомстве.

Прибывшая на место газовая бригада перекрыла участок газопровода и переключила газопотребление на резервную ветку, сейчас идет ее заполнение.

Ликвидация горения объявлена в 6:55 по Челябинскому времени. На тушении работали 58 человек и 18 единиц техники, в том числе 17 человек и 5 единиц техники от МЧС. Погибших или травмированных нет.

Причины произошедшего выясняются.