В Чебаркуле возбудили дело о взятке ветеринару за фиктивные справки на мясо

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы

В Чебаркуле возбудили уголовное дело против сотрудника ветстанции, который получил от местного жителя взятку в размере 250 тыс. рублей за оформление справок на мясную продукцию без ее фактического исследования, сообщили сегодня, 25 июля, в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. По данным полиции, ветеринарный врач за незаконное вознаграждение выдавал фиктивные справки о проведении осмотра животных и специальной экспертизы мяса убойных животных.

«При этом должностное лицо было осведомлено, что мясо и мясные продукты подлежат реализации в торговых точках и на рынках города Миасса неограниченному кругу потребителей», — отметили в полиции.

По данным следствия, преступление было совершено в период с 2019 по 2022 годы. В отношении подозреваемого возбуждено дело ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). Ветеринарному врачу грозит до 12 лет лишения свободы.

В прошлом году по аналогичному делу в Челябинске осудили сотрудника городской ветстанции. Суд приговорил ветеринара к двум годам колонии строго режима.