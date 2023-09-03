В Чебаркуле подростки осквернили Вечный огонь

Девочки использовали его для жарки

В Чебаркуле Челябинской области местные жители заметили двух девочек-подростков, которые что-то жарили на Вечном огне. Об этом сообщили в социальных сетях, полиция начала проверку по факту осквернения мемориала, передает журналист ИА «Первое областное».

«Сотрудники полиции отреагировали на информацию, размещенную в соцсетях. Экипаж патрульно-постовой службы выехал в парк Победы»,— сообщили в пресс-службе отдела МВД России «Чебаркульский».

По факту произошедшего проводится проверка.

Недавно похожая ситуация произошла в Миассе. Там трое мальчишек решили поиграть возле Вечного огня. Тогда сотрудники полиции установили детей и их родителей и провели с ними беседу.