В Чебаркуле грузовой поезд сбил сидевшего на рельсах парня

Молодой человек выжил, его доставили в больницу

На железнодорожной станции Чебаркуль грузовой поезд наехал на 20-летнего южноуральца, который сидел на рельсах. Парень был нетрезв и не реагировал на сигналы машиниста. ЧП произошло утром 27 августа, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Машинист также применил экстренное торможение, но наезд на человека предотвратить не удалось. Молодой человек получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в одну из больниц Чебаркуля.

«В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога — зона повышенной опасности, где соблюдение установленных правил служит гарантией сохранения жизни и здоровья!» — прокомментировали в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Напомним, ранее на перегоне Межозерный — Чурилово под грузовой поезд попал мужчина. От полученных травм он скончался на месте.